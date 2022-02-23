Події

15:28 23.02.2022

Через інтенсивні обстріли призупинено роботу пунктів ДСНС для допомоги населенню на КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар'їнка" та "Новотроїцьке"

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Функціонування пунктів Державної служби України з надзвичайних ситуацій для надання допомоги населенню, розміщених у межах КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар'їнка" та "Новотроїцьке", тимчасово призупинено через інтенсивні обстріли, повідомляє пресслужба ДСНС.

"На Донеччині 23 лютого у зв’язку зі збільшенням інтенсивності обстрілів командувач ООС погодив питання щодо тимчасового призупинення функціонування пунктів ДСНС для надання допомоги населенню, розміщених у межах КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар'їнка" і "Новотроїцьке", - йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться згортання наметів і відведення особового складу.

Теги: #дснс #пункти #донецька_область
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