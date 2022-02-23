Кличко: Питання щодо тероборони столиці вирішуватимуться в оперативному режимі

Рішення про потреби територіальної оборони Києва ухвалюватимуть в оперативному режимі, найближчим часом відбудуться збори та навчання резервістів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми на постійному зв'язку з начальником регіонального управління Сил територіальної оборони Збройних сил України та командувачем Сил тероборони. Усі потреби тероборони будуть вирішуватись в оперативному режимі", - сказав Кличко під час онлайн-брифінгу в середу.

За його словами, найближчим часом буде організовано та проведено навчальні збори резервістів у батальйонах та бригадах тероборони, навчання триватимуть протягом 30 днів.

"Усі необхідні рішення та заходи щодо запровадження надзвичайного стану у столиці ухвалить оперативний штаб Києва, який збереться сьогодні після відповідного рішення Верховної Ради", – наголосив Кличко.

"Закликаю довіряти інформації тільки з офіційних джерел, бо сьогодні багато спекуляцій і маніпуляцій, щоб підірвати стабільність ситуації в країні. Це теж частина війни РФ проти України", - зазначив мер столиці.

Він закликав кияни не піддаватися паніці: "Надзвичайний стан... це упереджувальний крок для забезпечення правопорядку... для попередження провокацій... убезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури та органів влади".