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14:58 23.02.2022

Мер Києва: Надзвичайний стан передбачає заборону мітингів, контроль в'їзду/виїзду, про комендантську годину наразі не йдеться

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Мер Києва: Надзвичайний стан передбачає заборону мітингів, контроль в'їзду/виїзду, про комендантську годину наразі не йдеться

У разі затвердження Верховною Радою надзвичайного стану буде заборонено масові акції, встановлено контроль в'їзду/виїзду з регіону, про комендантську годину наразі не йдеться, зазначає мер Києва Віталій Кличко.

"Якщо таке рішення (про введення надзвичайного стану) буде ухвалено, що це означає? На територіях областей починають діяти оперативні штаби під головуванням голів ОДА чи КМДА, встановлюється посилений контроль в'їзду та виїзду з території міст та областей", - сказав Кличко у відеозверненні в середу.

За його словами, також можуть обмежувати рух транспортних засобів, оглядати їх.

"Встановлюється заборона проведення масових заходів, забороняється проведення мітингів, можуть бути інші обмежувальні заходи", - зазначив мер столиці.

Водночас він наголосив: "Комендантську годину на територіях областей та міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення".

Теги: #київ #надзвичайний_стан
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