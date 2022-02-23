Кабмін пропонує вийти з угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав учасниць СНД у ВВВ 1941-1945 років

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді вийти з угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Відповідний проект закону схвалено на засіданні уряду в середу.

Зазначено, що рішення реалізується з огляду на збройну агресію Росії проти України як однієї з країн учасниць цієї угоди, суттєві відмінності в Україні та інших країнах комеморативних практик та законодавства у питаннях вшанування пам'яті учасників Другої світової війни.