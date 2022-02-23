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12:05 23.02.2022

Рада підтримала законопроєкт, що дозволяє обіг цивільної вогнепальної зброї, але не короткоствольної

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Рада підтримала законопроєкт, що дозволяє обіг цивільної вогнепальної зброї, але не короткоствольної

Верховна Рада планує дозволити обіг цивільної вогнепальної зброї, але не короткоствольної.

Прийняття відповідного законопроєкту №5708 за основу підтримали 274 народні депутати на пленарному засіданні в середу.

Законопроєкт пропонує визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю, умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю, здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї.

Документ також передбачає розроблення порядку видачі медичної довідки (висновку) про відсутність медичних протипоказань, що перешкоджають одержанню документа на цивільну вогнепальну зброю, створення спеціальної інформаційно-довідкової системи з виробництвом кваліфікованого електронного підпису особи, яка сформувала висновок.

Автори проєкту закону пропонують також розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї, визначити загальні засади цивільного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів, встановити порядок отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси, визначити порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї.

Крім того, передбачається використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту, врегулювати тимчасове ввезення цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів на територію України, тимчасове вивезення цивільної зброї та боєприпасів з території України та передбачити державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

Теги: #законопроект #зброя
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