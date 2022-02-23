У прикордонних районах України запроваджують додаткові режимні обмеження

У районах, що межують із РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилеглих до морського узбережжя запроваджують додаткові тимчасові режимні обмеження, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Відповідно до повідомлення на сторінці відомства у Facebook, серед обмежень: перебування на прикордонній території у нічний час; вихід будь-яких плавзасобів із пунктів базування; рух транспорту (крім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг і ведуть до державного кордону.

"Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польотів легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об’єктів Держприкордонслужби України і пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм", - повідомили у відомстві.