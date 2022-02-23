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11:29 23.02.2022

Нацполіція: Значного збільшення продажу дозволеної в Україні зброї немає, українці купують боєприпаси

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Нацполіція: Значного збільшення продажу дозволеної в Україні зброї немає, українці купують боєприпаси

Збільшення продажу дозволеної в Україні мисливської та спортивної зброї немає, українці почали більше купувати боєприпаси, зазначають у Національній поліції України.

"За інформацією основних постачальників зброї та боєприпасів… і за нашою інформацією, тими дозволами, які видаємо, для порівняння: у лютому минулого року продано менше ніж 10 тис. одиниць, у лютому цього року ця цифра – 10 тис. 300. Тобто, немає значного збільшення кількості проданої зброї", - сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич на брифінгу у середу у Києві.

"Щодо питання реалізації боєприпасів, магазини нам кажуть (суб'єкти господарювання), що люди справді скуповують. Це добрий меседж, бо наші люди не купують гречку, а купують боєприпаси", - сказав заступник голови Нацполіції.

При цьому він додав: "Головне – це контроль, і контроль, зокрема, використання мисливської зброї".

Він нагадав, що в Україні легалізовано мисливську та спортивну зброю.

"Це дуже важливо: в Україні легалізовано зброю, дозволено користуватися певній категорії людей, переважно це мисливська зброя. Кількість зброї, яка перебуває законно на руках українців – це 1 млн 200 тисяч одиниць. Кількість власників мисливської чи спортивної зброї – 709 тисяч осіб, іще 250 тисяч – власники травматичної зброї", – повідомив він.

За його словами, буде також спрощено процедуру отримання дозволу на зброю для членів добровольчих формувань територіальних громад. "Якщо член добровольчого формування відповідно до закону про національний спротив пред'являтиме посвідчення, процес буде прискорено максимально. Ми сприятимемо одержанню дозволу на отримання та зберігання мисливської зброї", - зазначив Фацевич.

"Питання короткоствольної зброї вирішуватимуть у межах законів України", - додав Фацевич.

Теги: #зброя #боєприпаси #купівля
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