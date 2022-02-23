Події

10:32 23.02.2022

МЗС України рекомендує українцям негайно виїхати з РФ

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МЗС України рекомендує українцям негайно виїхати з РФ

Міністерство закордонних справ України з огляду на посилення російської агресії, яка, серед іншого, може призвести до суттєвого обмеження можливостей надання консульської допомоги на території РФ, рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Громадянам України, які вже перебувають на території РФ, рекомендується негайно виїхати.

"Наголошуємо, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян у Російській Федерації", - зазначили у міністерстві.

У разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, громадяни України можуть звернутися до посольства України, а також до консульств у Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Теги: #рф #українці #рекомендації #мзс_україни
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