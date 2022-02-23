Велика Британія наразі не бачить "повномасштабного вторгнення" РФ в Україну, але підготувала на цей випадок санкції - Трасс

У Великій Британії поки що не бачать ознак "повномасштабного вторгнення Росії в Україну", але на цей випадок Лондон підготував нові санкції, заявила в середу каналу Sky News глава МЗС Британії Ліз Трасс.

"Ми ще не бачили повномасштабного вторгнення, але ми абсолютно ясно розуміємо, що якщо президент Путін піде на ескалацію, то ми - міжнародне співтовариство - посилимо наші санкції", - сказала вона.

Трасс зазначила, що важливо "притримати деякі санкції в шафці" на той "дуже ймовірний випадок", якщо Росія розпочне повномасштабне вторгнення.

Говорячи про вже оголошені Великою Британією санкції, Трасс заявила, що це - "найжорсткіший пакет, який ми колись застосовували проти Росії". За її словами, це "рішуча відповідь" на події.