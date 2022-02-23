Нацгвардія України посилила охорону Каховської ГЕС

Військовослужбовці Національної гвардії спільно з поліцією посилили охорону Каховської гідроелектростанції, повідомляє пресслужба Нацгвардії.

"Наші бійці мають належну підготовку, щоб забезпечити охорону гідроелектростанції. Також налагоджено взаємодію із залученими представниками поліції. Тому довіряйте нам та зберігайте спокій", - зазначив заступник командира зі служби капітан Олег Ліщишин.

Службу буде організовано у цілодобовому режимі шляхом патрулювання периметра із залученням військової техніки. Також організовано тимчасові контрольно-пропускні пункти.