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08:24 23.02.2022

В Україні за добу виявили 25 062 нових випадки захворювання на COVID-19, одужали 37 432 особи, 297 померли

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В Україні за добу виявили 25 062 нових випадки захворювання на COVID-19, одужали 37 432 особи, 297 померли

В Україні станом на ранок середи зафіксовано 25 062 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію СOVID-19, одужали 37 432 особи, 297 померли, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 22 лютого в Україні зафіксовано 25 062 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (із них дітей – 2 427, медпрацівників – 665); 62 935 осіб було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 16 844 особи, другу дозу – 27 071, додаткову дозу отримали 598 осіб, бустерну дозу – 18 422 особи. Також за минулу добу госпіталізовано – 3 140 осіб; летальних наслідків – 297; одужали – 37 432 особи", - зазначається у повідомленні у Telegram-каналі відомства.

Днем раніше, 22 лютого, за добу виявили 24 440 нових випадків захворювання, 21 лютого за добу виявили 13 562 нових випадки інфекції, 20 лютого за добу виявили 17 448 нових випадків захворювання, 19 лютого зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання, 18 лютого виявили 34 938 нових випадків захворювання, 17 лютого зафіксовано 33 330 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 16 лютого за добу виявлено 31 513 нових випадків захворювання на коронавірус, 15 лютого за добу виявили 29 724 нових випадки 16 993 нових випадки захворювання, 13 лютого за добу виявили 24 518 нових випадків захворювання.

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 4 783 835 осіб, одужали – 4 023 033 особи, летальних наслідків – 105 229.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 осіб, із них отримали першу дозу – 15 712 648 осіб, отримали дві дози – 15 175 097 осіб, отримали додаткову дозу – 27 458 осіб, бустерну дозу – 701 836 осіб. Загалом проведено 31 617 039 щеплень.

Теги: #статистика #україна #коронавірус
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