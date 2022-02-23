Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 428 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок середи досягла 428 млн 285 тис. 196, свідчать дані порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 925 тис. 485 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 80 млн 270 тис. 583 інфікованих COVID-19, кількість летальних випадків склала 963 тис.371.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 42 млн 867 тис. 31, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 512 тис. 652.

На третьому місці за кількістю виявлених випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 28 млн 351 тис. 876 осіб, з них померло 645 тис. 534.

Коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок середи 760,2. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 883 особи, Індії - 366, Бразилії - 3 тис.