В Україну прибула військова допомога з Канади

Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що в Україну прибув другий літак із військовою допомогою.

"Сьогодні наші Збройні Сили Канади здійснили другу доставку збройової військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії до суверенної держави абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність", - написала міністр на своїй сторінці Тwitter у середу вночі.

Як повідомлялося, 19 лютого прибув перший літак зі зброєю від Канади.