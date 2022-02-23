Події

07:18 23.02.2022

Окружна прокуратура та поліція продовжують обшуки в Департаменті земельних ресурсів

1 хв читати
Окружна прокуратура та поліція продовжують обшуки в Департаменті земельних ресурсів

Представники Подільської окружної прокуратури та Національної поліції України провели обшук у Департаменті земельних ресурсів 22 лютого, повідомляє департамент.

Обшук відбувся "нібито через незаконне позбавлення прав на користування земельною ділянкою на вул. Івана Франка, 28. Ініціатором цього безпідставного обвинувачення є Благодійний Фонд сприяння розвитку гуманітарних та екологічних наук "Міжнародний діловий центр".

Також повідомляється, що за результатами судового оскарження рішення Київради від 07.07.2020 про припинення права користування земельною ділянкою Благодійного фонду, судами першої, апеляційної інстанції та Верховним Судом встановлено відсутність у Благодійного фонду права постійного користування земельною ділянкою на нерухоме майно до іншої особи.

Наразі на території облаштований муніципальний паркінг.

 

 

 

Теги: #прокуратура #департамент #обшук
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 20.02.2022
Прокуратура оскаржить рішення суду щодо застосування запобіжних заходів нападникам на журналістів "Української правди"

Прокуратура оскаржить рішення суду щодо застосування запобіжних заходів нападникам на журналістів "Української правди"

18:23 18.02.2022
У "справах Майдану" винесено вироки стосовно 50 осіб - генпрокурор

У "справах Майдану" винесено вироки стосовно 50 осіб - генпрокурор

12:14 15.02.2022
Завершено розслідування справи щодо теракту біля телеканалу "Еспресо" у 2017 році

Завершено розслідування справи щодо теракту біля телеканалу "Еспресо" у 2017 році

17:01 10.02.2022
Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків і затримань кримських татар у тимчасово окупованому Криму

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків і затримань кримських татар у тимчасово окупованому Криму

09:54 09.02.2022
Правоохоронці повідомили про підозру в розкраданні 2,5 млн грн ексголові тендерного комітету департаменту соцполітики КМДА та одному з підрядників

Правоохоронці повідомили про підозру в розкраданні 2,5 млн грн ексголові тендерного комітету департаменту соцполітики КМДА та одному з підрядників

14:54 07.02.2022
Правоохоронці проводять слідчі дії в "Київводоканалі"

Правоохоронці проводять слідчі дії в "Київводоканалі"

11:42 01.02.2022
На Харківщині поліцейські, які "вибивали" визнання тортурами, постануть перед судом

На Харківщині поліцейські, які "вибивали" визнання тортурами, постануть перед судом

14:01 25.01.2022
Прокуратура повідомила першому заступнику голови КМДА Поворознику про підозру у службовій недбалості

Прокуратура повідомила першому заступнику голови КМДА Поворознику про підозру у службовій недбалості

13:04 25.01.2022
Поворозник розцінив підозри у справі про земельну ділянку для РНБО як тиск на владу Києва

Поворозник розцінив підозри у справі про земельну ділянку для РНБО як тиск на владу Києва

16:08 20.01.2022
У Києві викрили шахраїв, які підбурювали іноземців до надання хабарів працівникам СБУ

У Києві викрили шахраїв, які підбурювали іноземців до надання хабарів працівникам СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США продовжать ескалувати санкції, якщо Росія ескалує свою агресію проти України – Блінкен

Минулої доби російські найманці 96 разів порушили режим припинення вогню

Блінкен скасував зустріч із Лавровим

Японія запроваджує низку санкцій проти РФ у відповідь на визнання т.зв. ДНР і ЛНР

У Верховній Раді буде створено оборонний штаб

ОСТАННЄ

Байден зараз не планує зустріч із Путіним - - Білий дім

Захід має визначитися, як далеко готовий піти, щоб стримати Росію

Шмигаль про введення воєнного стану в Донецькій і Луганській областях: "Ми опрацьовуємо різні плани на різні ситуації"

Виконання умов Росії суперечить вибору українського суспільства - Шмигаль

Визнання Росією так т.зв. "Л/ДНР" ніяк не вплине на виконання всіх соціальних обов'язків держави перед населенням

Блінкен вітає призупинення сертифікації "Північного потоку-2"

Кулеба та Остін обговорили зміцнення обороноздатності в Україні

Місто Красногорівка знову без електропостачання

В Україну прибула військова допомога з Канади

Путін відкинув і розірвав Мінські угоди - держсекретар США

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА