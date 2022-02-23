Окружна прокуратура та поліція продовжують обшуки в Департаменті земельних ресурсів

Представники Подільської окружної прокуратури та Національної поліції України провели обшук у Департаменті земельних ресурсів 22 лютого, повідомляє департамент.

Обшук відбувся "нібито через незаконне позбавлення прав на користування земельною ділянкою на вул. Івана Франка, 28. Ініціатором цього безпідставного обвинувачення є Благодійний Фонд сприяння розвитку гуманітарних та екологічних наук "Міжнародний діловий центр".

Також повідомляється, що за результатами судового оскарження рішення Київради від 07.07.2020 про припинення права користування земельною ділянкою Благодійного фонду, судами першої, апеляційної інстанції та Верховним Судом встановлено відсутність у Благодійного фонду права постійного користування земельною ділянкою на нерухоме майно до іншої особи.

Наразі на території облаштований муніципальний паркінг.