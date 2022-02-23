Події

07:08 23.02.2022

Блінкен скасував зустріч із Лавровим

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Блінкен скасував зустріч із Лавровим

Зустріч Блінкена та Лаврова, запланована на 24 лютого, не відбудеться, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Оскільки вторгнення РФ в Україну розпочинається, і Росія продемонструвала заперечення дипломатії, наразі немає сенсу в зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомив Блінкен.

"Минулого тижня я погодився зустрітися з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим цього тижня, 24 лютого, щоб обговорити занепокоєння наших країн щодо європейської безпеки, але тільки якщо Росія не вторгнеться в Україну. Зараз ми бачимо, що вторгнення розпочинається, і Росія продемонструвала заперечення дипломатії, зараз немає сенсу у цій зустрічі", - сказав Блінкен на брифінгу за результатами переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні у вівторок.

За його словами, усі союзники-партнери погодилися з цим, і він відправив Лаврову відповідного листа.

Теги: #сша #лавров #блінкен
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