ВР проголосує за запровадження санкцій проти депутатів Держдуми, які проголосували за незалежність т.зв. "ДНР", "ЛНР"

У середу Верховна Рада має намір проголосувати за введення санкцій проти депутатів Держдуми РФ, які підтримали незалежність т.зв. "ДНР", "ЛНР", повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Завтра вранці ми голосуватимемо за накладення санкцій на Російську Думу, там їх понад 400 депутатів, які ухвалювали рішення про визнання цих територій", сказав Арахамія журналістам після зустрічі лідерів фракцій і груп парламенту з президентом Володимиром Зеленським увечері у вівторок.