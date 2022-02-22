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21:12 22.02.2022

Президент Єврокомісії про ухвалення політичного рішення щодо санкцій для РФ: Ми максимально ускладнимо Кремлю ведення його агресивної політики

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Президент Єврокомісії про ухвалення політичного рішення щодо санкцій для РФ: Ми максимально ускладнимо Кремлю ведення його агресивної політики

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у зв'язку з ухваленням політичного рішення щодо пакета санкцій проти Росії виступила із заявою.

"Сьогодні країни-члени ЄС дали свою політичну згоду на новий пакет санкцій проти Росії. Я вітаю це. Рішення Росії визнати Донецьку та Луганську області України є незаконним і абсолютно неприйнятним. Те саме стосується і рішення про відправлення військ до цих регіонів. Ми не можемо прийняти це", - заявила вона.

Президент ЄК констатувала, що це рішення порушує територіальну цілісність та суверенітет України.

"Росія не дотримується своїх міжнародних зобов'язань і порушує основні принципи міжнародного права. Росія сфабрикувала цю кризу і несе відповідальність за нинішню ескалацію. Ми зараз швидко доопрацюємо пакет санкцій і будемо тісно координувати свої дії з нашими партнерами, як ми це робили досі", - запевнила фон дер Ляєн.

Говорячи про санкції, вона зазначила, що "цей солідний пакет містить низку каліброваних заходів".

"Це явна відповідь Кремлю на порушення міжнародного права. Санкції спрямовані безпосередньо на окремих осіб і компанії, які до цього причетні. Вони націлені на банки, які фінансують російський військовий апарат і сприяють дестабілізації України. Ми також забороняємо торгівлю між двома регіонами, що відкололися, та ЄС, як ми це зробили після незаконної анексії Криму в 2014 році. І, нарешті, ми обмежуємо можливості російського уряду залучати капітал на фінансових ринках ЄС. Ми максимально ускладнимо Кремлю проведення його агресивної політики", - деталізувала президент ЄК.

Вона також торкнулася питання "Північного потоку-2".

"Я думаю, що уряд Німеччини є абсолютно правий. "Північний потік-2" слід оцінювати з погляду безпеки енергопостачання всієї Європи. Тому що ця криза показує, що Європа все ще занадто залежить від російського газу. Ми маємо диверсифікувати наших постачальників і вкладати значні кошти у відновлювані джерела енергії. Це стратегічна інвестиція в нашу енергетичну незалежність. Наші сьогоднішні дії є відповіддю на агресивну поведінку Росії. Якщо Росія продовжить ескалацію створеної нею кризи, ми готові вжити подальших дій у відповідь. ЄС згуртований і діє швидко", - запевнила фон дер Ляєн.

Теги: #рф #україна #єврокомісія
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