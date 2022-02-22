Макрон у контексті напруженості навколо України зробив усе, щоб уникнути війни

Президент Франції Емманюель Макрон перед визнанням Росією т.зв. "ДНР" і "ЛНР" зробив усе, що від нього залежить, щоб не допустити війни в Європі, заявив глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан.

"Я думаю, він виконав свої обов'язки, свій обов'язок зробити все, щоб уникнути війни. Він це зробив як голова Ради ЄС. Він також все зробив як президент Французької Республіки, член Ради Безпеки, щоб уникнути війни", - сказав міністр на пресконференції в Парижі у відповідь на критику у Національних зборах Франції дипломатичних ініціатив Макрона, зокрема його переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Для таких ініціатив, наголосив Ле Дріан, потрібна сила та рішучість. За його словами, французький президент знає метод і характер Путіна, і він не виявляв наївності у дискусіях із російським президентом.

"Він завжди вів ці дискусії з максимальною прозорістю стосовно глав держав та урядів Європейського союзу, але також і наших союзників", - вважає глава МЗС.

У складній геополітичній ситуації президент республіки взяв на себе відповідальність, заявив Ле Дріан. "І я вважаю, що він продовжить брати на себе відповідальність, щоб забезпечувати мир, тому що це також є місією Франції", - підсумував французький міністр закордонних справ.