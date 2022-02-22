Ахметов планує 23 лютого прилетіти в Україну

Бізнесмен Рінат Ахметов планує прибути в Україну 23 лютого, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" його прессекретар Анна Терехова у вівторок.

"Рінат Ахметов планує прилетіти до Києва завтра, 23 лютого", - повідомила вона.

Раніше повідомлялося, що бізнесмен після візиту до Маріуполя в День єднання, 16 лютого, полетів до Європи для проведення низки ділових зустрічей.

Тоді ж Терехова повідомила, що бізнесмен має намір прибути в Україну за найменшого загострення ситуації.