Події

20:32 22.02.2022

Ахметов планує 23 лютого прилетіти в Україну

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Ахметов планує 23 лютого прилетіти в Україну

Бізнесмен Рінат Ахметов планує прибути в Україну 23 лютого, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" його прессекретар Анна Терехова у вівторок.

"Рінат Ахметов планує прилетіти до Києва завтра, 23 лютого", - повідомила вона.

Раніше повідомлялося, що бізнесмен після візиту до Маріуполя в День єднання, 16 лютого, полетів до Європи для проведення низки ділових зустрічей.

Тоді ж Терехова повідомила, що бізнесмен має намір прибути в Україну за найменшого загострення ситуації.

Теги: #ахметов #повернення
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