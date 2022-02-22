Верховний суд розгляне правомірність відмови "Євро-Реконструкція" оплачувати послуги "Київтеплокомуненерго" з транспортування теплоенергії

Верховний суд України розгляне правомірність дій ТОВ "Євро-Реконструкція", яке вже два роки не сплачує за послуги з транспортування теплової енергії комунальними мережами Києва і накопичило борг 733 млн грн (без штрафних санкцій), повідомляється в прес-релізі "КП" "Київтеплокомуненерго" у вівторок.

"У своїй правовій позиції "Євро-Реконструкція" не визнає законодавчу зміну органу державного регулювання тарифів, наполягає на застосуванні тарифів, скасованих попереднім органом державного регулювання – НКРЕКУ (Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг – ІФ), хоча повно на транспортування міськими мережами перейшли до КМДА (Київської міськдержадміністрації – ІФ) ще у 2018 році", – зазначено у повідомленні.

За інформацією "Київтеплоенерго", у травні 2020 року після перевірки КМДА витрат на утримання теплових мереж міста тариф підприємства на транспортування теплової енергії зріс із 89,74 до 376,36 грн. Проте "Євро-Реконструкція" відмовилася визнавати цей тариф та оплачувати фактичну вартість послуг, хоча у тарифі на теплопостачання кінцевих споживачів цю статтю враховано.

"Київтеплоенерго" розцінює відмову "Євро-Реконструкція" оплачувати отримані послуги за чинним тарифом як безвідповідальне користування муніципальною власністю Києва та зловживання коштами, отриманими за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання від киян, які повинні використовуватися на утримання, заміну та аварійні ремонти мереж, – зазначили на підприємстві.

"Такі індивідуальні рішення дозволяють окремим підприємствам ігнорувати чинні тарифи, а це, зі свого боку, прямі ризики для системи теплопостачання не лише зони обслуговування "Євро-Реконструкція", а й роботи всього комплексу теплопостачання Києва", – заявив директор департаменту правового забезпечення "Київтеплоенерго" Сергій Гушул.

На підприємстві звернули увагу, що "Євро-Реконструкція" входить до складу приватного енергохолдингу "Технова", у результаті чого у подібній ситуації не платежів можуть також опинитися комунальні підприємства та міські бюджети Сум, Чернігова та Черкас, де цей холдинг володіє активами у сфері теплопостачання.

"Як не дивно, але в грудні 2021 та лютому 2022 року суди першої та апеляційної інстанцій підтримали логіку приватного теплопостачальника, спробувавши узаконити відмову приватних постачальників комунальних послуг оплачувати послуги за встановленими тарифами. У цій ситуації судові рішення на користь "Євро-Реконструкція" мають антисоціальний характер та передбачають негативні наслідки для всієї системи державного регулювання цін", – доповнили у "Київтеплоенерго".

КП "Київтеплоенерго" забезпечує 90% потреб Києва у теплі та майже 60% - в електроенергії. Підприємство повністю належить Києву, є оператором системи централізованого теплопостачання міста, що складається з двох великих газових ТЕЦ, 15 великих, 168 малих та середніх котелень, 2800 км теплових мереж, понад 9400 теплових пунктів та сміттєспалювального заводу "Енергія".