Події

20:20 22.02.2022

Верховний суд розгляне правомірність відмови "Євро-Реконструкція" оплачувати послуги "Київтеплокомуненерго" з транспортування теплоенергії

2 хв читати
Верховний суд розгляне правомірність відмови "Євро-Реконструкція" оплачувати послуги "Київтеплокомуненерго" з транспортування теплоенергії

Верховний суд України розгляне правомірність дій ТОВ "Євро-Реконструкція", яке вже два роки не сплачує за послуги з транспортування теплової енергії комунальними мережами Києва і накопичило борг 733 млн грн (без штрафних санкцій), повідомляється в прес-релізі "КП" "Київтеплокомуненерго" у вівторок.

"У своїй правовій позиції "Євро-Реконструкція" не визнає законодавчу зміну органу державного регулювання тарифів, наполягає на застосуванні тарифів, скасованих попереднім органом державного регулювання – НКРЕКУ (Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг – ІФ), хоча повно на транспортування міськими мережами перейшли до КМДА (Київської міськдержадміністрації – ІФ) ще у 2018 році", – зазначено у повідомленні.

За інформацією "Київтеплоенерго", у травні 2020 року після перевірки КМДА витрат на утримання теплових мереж міста тариф підприємства на транспортування теплової енергії зріс із 89,74 до 376,36 грн. Проте "Євро-Реконструкція" відмовилася визнавати цей тариф та оплачувати фактичну вартість послуг, хоча у тарифі на теплопостачання кінцевих споживачів цю статтю враховано.

"Київтеплоенерго" розцінює відмову "Євро-Реконструкція" оплачувати отримані послуги за чинним тарифом як безвідповідальне користування муніципальною власністю Києва та зловживання коштами, отриманими за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання від киян, які повинні використовуватися на утримання, заміну та аварійні ремонти мереж, – зазначили на підприємстві.

"Такі індивідуальні рішення дозволяють окремим підприємствам ігнорувати чинні тарифи, а це, зі свого боку, прямі ризики для системи теплопостачання не лише зони обслуговування "Євро-Реконструкція", а й роботи всього комплексу теплопостачання Києва", – заявив директор департаменту правового забезпечення "Київтеплоенерго" Сергій Гушул.

На підприємстві звернули увагу, що "Євро-Реконструкція" входить до складу приватного енергохолдингу "Технова", у результаті чого у подібній ситуації не платежів можуть також опинитися комунальні підприємства та міські бюджети Сум, Чернігова та Черкас, де цей холдинг володіє активами у сфері теплопостачання.

"Як не дивно, але в грудні 2021 та лютому 2022 року суди першої та апеляційної інстанцій підтримали логіку приватного теплопостачальника, спробувавши узаконити відмову приватних постачальників комунальних послуг оплачувати послуги за встановленими тарифами. У цій ситуації судові рішення на користь "Євро-Реконструкція" мають антисоціальний характер та передбачають негативні наслідки для всієї системи державного регулювання цін", – доповнили у "Київтеплоенерго".

КП "Київтеплоенерго" забезпечує 90% потреб Києва у теплі та майже 60% - в електроенергії. Підприємство повністю належить Києву, є оператором системи централізованого теплопостачання міста, що складається з двох великих газових ТЕЦ, 15 великих, 168 малих та середніх котелень, 2800 км теплових мереж, понад 9400 теплових пунктів та сміттєспалювального заводу "Енергія".

 

 

Теги: #суд #енергетика #електроенергія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 22.02.2022
НКРЕКП розпочала розслідування діяльності компаній "ДТЕК", "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та "Південь Енерго Збут" на предмет порушень законодавства на ринку е/е

НКРЕКП розпочала розслідування діяльності компаній "ДТЕК", "Енергоатом", "Юнайтед Енерджі" та "Південь Енерго Збут" на предмет порушень законодавства на ринку е/е

16:45 22.02.2022
Україна повністю забезпечена енергоресурсами для проходження ізольованого режиму та завершення ОЗП

Україна повністю забезпечена енергоресурсами для проходження ізольованого режиму та завершення ОЗП

12:51 22.02.2022
Зеленський заявив про зацікавленість естонських інвестицій в енергетику, інфраструктуру та IT

Зеленський заявив про зацікавленість естонських інвестицій в енергетику, інфраструктуру та IT

07:03 22.02.2022
У суді в справі Штепи оголошено перерву до 2 березня

У суді в справі Штепи оголошено перерву до 2 березня

20:32 21.02.2022
Запорізька АЕС підключила енергоблок №2 після короткострокового ремонту

Запорізька АЕС підключила енергоблок №2 після короткострокового ремонту

16:40 21.02.2022
Вугільна електрогенерація в ЄС зросла в 2021р вперше майже за 10 років

Вугільна електрогенерація в ЄС зросла в 2021р вперше майже за 10 років

13:21 17.02.2022
Суд відклав до 23 лютого розгляд скарги на домашній арешт Медведчука та зобов'язав витребувати матеріали із суду першої інстанції

Суд відклав до 23 лютого розгляд скарги на домашній арешт Медведчука та зобов'язав витребувати матеріали із суду першої інстанції

20:59 15.02.2022
Група шахраїв, яка обманювала людей за допомогою фішингових посилань на OLX, постане перед судом

Група шахраїв, яка обманювала людей за допомогою фішингових посилань на OLX, постане перед судом

20:18 11.02.2022
Україна буде забезпечена нафтопродуктами у разі припинення їх постачання з Білорусі

Україна буде забезпечена нафтопродуктами у разі припинення їх постачання з Білорусі

15:11 11.02.2022
Порошенко знову заявляє про безпідставність підозри у "вугільній справі" та політичне переслідування

Порошенко знову заявляє про безпідставність підозри у "вугільній справі" та політичне переслідування

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув боєць ЗСУ - радник глави МВС

ЄС застосує санкції до всіх депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання "Л/ДНР", та до 27 фіз- та юросіб - Боррель

Окупанти системно атакують газові об'єкти на лінії зіткнення - глава "Нафтогазу"

Путін: Кордони було прописано в конституціях "ДНР"/"ЛНР" в складі України, спірні питання мають бути вирішені під час переговорів між Києвом і "ЛНР"/ДНР"

Усе свідчить про те, що Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну, - генсек НАТО

ОСТАННЄ

ВР проголосує за запровадження санкцій проти депутатів Держдуми, які проголосували за незалежність т.зв. "ДНР", "ЛНР"

Президент Єврокомісії про ухвалення політичного рішення щодо санкцій для РФ: Ми максимально ускладнимо Кремлю ведення його агресивної політики

У ВР створять штаб оборони - Арахамія

Депутати Європарламенту закликали ЄС запровадити персональні санкції для Путіна та усунути РФ від міжнародних спортивних змагань

Проблеми "Північного потоку-2" наразі жодним чином не впливають на забезпечення ЄС газом - ЄК

США працюють над запобіганням конфлікту на території України

На зустрічі президента з головами фракцій обговорювали можливість запровадження надзвичайного стану в деяких областях, але не воєнного

Макрон у контексті напруженості навколо України зробив усе, щоб уникнути війни

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув боєць ЗСУ - радник глави МВС

РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв'язки у злочинному світі - міністр юстиції Малюська

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА