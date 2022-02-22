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19:09 22.02.2022

Дедалі більше військ РФ зараз перебуває в позиції, коли можуть атакувати Україну без попередження - Столтенберг

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Дедалі більше військ РФ зараз перебуває в позиції, коли можуть атакувати Україну без попередження - Столтенберг

Дедалі більше військ РФ зараз перебуває в позиції, коли вони можуть атакувати Україну без попередження, загалом біля українського кордону понад 150 тис. російських військових, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Це сили в бойовій готовності, десятки тисяч бойових підрозділів, але також всі види засобів забезпечення: ракети, бойова техніка, бойові танки, дрони, системи радіоелектронної боротьби, протиповітряна оборона, ракети "Іскандер" та широкий спектр різних військових можливостей. Це сили, які не лише потужні, добре обладнані та мають високі можливості, але також сили, які зараз повністю забезпечені амуніцією та пальним, і дедалі більше військ вийшло зі своїх таборів і зараз перебуває в позиції, коли вони можуть атакувати без попередження", - сказав Столтенберг на брифінгу за результатами позачергового екстреного засідання комісії НАТО-Україна.

Він зазначив, що Росія має понад 150 тис. військ біля України.

"На додачу до цього, звісно, є повітряні та військово-морські сили, також неподалік України. Ці сили частково вже всередині України, у Криму, на Донбасі та частково близько до кордонів України, на сході, а також на півдні та півночі, частково у Росії й частково в Білорусі", - пояснив генсек.

Він наголосив, що все це робить ситуацію дуже небезпечною.

Теги: #рф #нато #україна #війська
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