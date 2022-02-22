Путін: Кордони було прописано в конституціях "ДНР"/"ЛНР" в складі України, спірні питання мають бути вирішені під час переговорів між Києвом і "ЛНР"/ДНР"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що кордони "ДНР" і "ЛНР" прописані в їхніх конституціях, і вони збігаються з кордонами Донецької та Луганської областей у складі України.

"Ми визнали незалежність цих республік, а це означає, ми визнали всі їхні фундаментальні документи, зокрема й конституцію. А в конституції прописані кордони в рамках Донецької та Луганської областей у той час, коли вони були у складі України", - сказав Путін журналістам у вівторок.

Глава держави зазначив при цьому, що точніші кордони мають бути окреслені під час переговорів представників "ДНР/ЛНР" з Україною.

"Ми розраховуємо, що всі спірні питання буде вирішено під час переговорів між сьогоднішньою київською владою і керівництвом цих республік", - сказав Путін.

Він визнав при цьому, що, "на жаль, наразі це неможливо, оскільки там досі тривають бойові дії, і більше того, мають тенденцію до загострення".