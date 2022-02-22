Події

18:25 22.02.2022

Мінреінтеграції оприлюднило алгоритм повернення людей з окупованої території на підконтрольну Україні територію

2 хв читати

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило алгоритм повернення людей із тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні територію.

"На тлі загострення ситуації на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях та незаконного визнання РФ псевдодержавних терористичних утворень в ОРДЛО актуалізувалося питання гуманітарної підтримки громадян, які вирішили повернутися із ТОТ на підконтрольні Україні території", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначають, що, перебуваючи на окупованій території або вже після прибуття на підконтрольну українському уряду територію (перейшовши КПВВ на лінії розмежування або пункт пропуску на кордоні з РФ), громадяни можуть звернутися по допомогу на гарячі телефонні лінії (зв'язуватися за номером, що відповідає тій області, в якій людина перебуває).

"У телефонному режимі ви маєте повідомити на гарячу лінію оперативної чергової служби цивільного захисту своє місце перебування (КПВВ, населений пункт, інші орієнтири, або дані геолокації) та конкретизувати, якої саме допомоги потребуєте. Чергові гарячих ліній проінструктують вас, як діяти, куди рухатися, якщо йдеться про самостійне прибуття до місця тимчасово надання житла, пункту харчування чи надання медичної допомоги", - інформують у міністерстві.

Номери гарячих ліній служби цивільного захисту: Луганська область 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00; Донецька область – 062-645-82-82, 050-347-90-70; Харківська область – 057-700-30-90.

У відомстві зазначають, що також існують неурядові організації, які теж можуть допомогти переміщеним з окупованих територій. Зокрема, це "Восток SOS": 068-220-43-37, 095-397-98-48, 093-923-14-86 (також можна заповнити онлайн-форму на отримання допомоги), "Донбас SOS": 080-030-91-10 (надає інформаційну та юридичну допомогу переселенцям і цивільному населенню на непідконтрольних територіях); "Право на захист": 099-507-50-90, 068-507-50-90, 093-507-50-90 (офіси є в Сєвєродонецьку, Слов'янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові); гуманітарна місія "Пролісок": 093-202-22-32 (допомагає з речами першої необхідності та юридичними консультаціями); Данська рада з питань біженців: 080-021-31-03 (допомагає в гуманітарних питаннях, пов'язаних із перетином лінії розмежування); "Червоний хрест" в Україні: Луганська обл. – 050-267-43-57; Донецька обл. – 050-450-69-90, 062-646-03-33.

Раніше віцепрем'єр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляла про те, що уряд України затвердив план гуманітарного реагування з евакуації громадян з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на випадок ескалації бойових дій, а також закликала жителів ОРДЛО виїжджати на підконтрольну українському уряду територію.

Теги: #переселенці #агресія_рф #мінреінтеграції
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 22.02.2022
Путін: Кордони було прописано в конституціях "ДНР"/"ЛНР" в складі України, спірні питання мають бути вирішені під час переговорів між Києвом і "ЛНР"/ДНР"

Путін: Кордони було прописано в конституціях "ДНР"/"ЛНР" в складі України, спірні питання мають бути вирішені під час переговорів між Києвом і "ЛНР"/ДНР"

18:41 22.02.2022
Усе свідчить про те, що Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну, - генсек НАТО

Усе свідчить про те, що Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну, - генсек НАТО

18:36 22.02.2022
На Луганщині внаслідок обстрілів без водопостачання залишилося 3 тис. осіб – Нацполіція

На Луганщині внаслідок обстрілів без водопостачання залишилося 3 тис. осіб – Нацполіція

18:12 22.02.2022
Путін підписав закони про ратифікацію договорів про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між РФ і "ДНР"/"ЛНР"

Путін підписав закони про ратифікацію договорів про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між РФ і "ДНР"/"ЛНР"

17:51 22.02.2022
Україна попросила Велику Британію надати додаткове оборонне озброєння - Кулеба

Україна попросила Велику Британію надати додаткове оборонне озброєння - Кулеба

17:35 22.02.2022
У ВР зареєстровано пропозиції про розірвання дипвідносин із РФ та про звернення до Зеленського щодо оголошення воєнного стану в Луганській та Донецькій областях

У ВР зареєстровано пропозиції про розірвання дипвідносин із РФ та про звернення до Зеленського щодо оголошення воєнного стану в Луганській та Донецькій областях

17:31 22.02.2022
До волонтерів "Станції Харків" знову звертаються з питань евакуації громадяни, які живуть поблизу лінії розмежування на Донбасі

До волонтерів "Станції Харків" знову звертаються з питань евакуації громадяни, які живуть поблизу лінії розмежування на Донбасі

17:21 22.02.2022
СБУ оприлюднила розмови бойовиків "Л/ДНР", які днями обстрілювали мирне населення на сході України

СБУ оприлюднила розмови бойовиків "Л/ДНР", які днями обстрілювали мирне населення на сході України

17:07 22.02.2022
На ескалацію з боку Москви має бути політична та економічна реакція Заходу - радник глави Офісу президента

На ескалацію з боку Москви має бути політична та економічна реакція Заходу - радник глави Офісу президента

16:47 22.02.2022
Мінветеранів має план дій на будь-яку екстрену ситуацію – Лапутіна

Мінветеранів має план дій на будь-яку екстрену ситуацію – Лапутіна

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін: Кордони було прописано в конституціях "ДНР"/"ЛНР" в складі України, спірні питання мають бути вирішені під час переговорів між Києвом і "ЛНР"/ДНР"

Усе свідчить про те, що Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну, - генсек НАТО

На Луганщині внаслідок обстрілів без водопостачання залишилося 3 тис. осіб – Нацполіція

Путін підписав закони про ратифікацію договорів про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між РФ і "ДНР"/"ЛНР"

Україна попросила Велику Британію надати додаткове оборонне озброєння - Кулеба

ОСТАННЄ

Дедалі більше військ РФ зараз перебуває в позиції, коли можуть атакувати Україну без попередження - Столтенберг

Росія надасть військову допомогу ДНР і ЛНР

Рада Федерації дала згоду на використання ЗС РФ за кордоном у зв'язку з ситуацією навколо Донбасу

У МЗС РФ відклали на майбутнє вирішення питання про межі "Л/ДНР"

На Донбасі один боєць ЗСУ дістав поранення та ще один бойову травму

Кулеба: Я направив Зеленському подання з пропозицією розірвати дипвідносини з РФ

Саакашвілі вимагає від грузинської влади лікування за кордоном, інакше погрожує продовжити голодування

СБУ проводить контрдиверсійні заходи біля кордону з РФ

КПВВ "Станиця Луганська" працює у штатному режимі - Держприкордонслужба України

Зеленський зустрінеться з керівниками фракцій та силовиками о 19:00

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА