Мінреінтеграції оприлюднило алгоритм повернення людей з окупованої території на підконтрольну Україні територію

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило алгоритм повернення людей із тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні територію.

"На тлі загострення ситуації на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях та незаконного визнання РФ псевдодержавних терористичних утворень в ОРДЛО актуалізувалося питання гуманітарної підтримки громадян, які вирішили повернутися із ТОТ на підконтрольні Україні території", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначають, що, перебуваючи на окупованій території або вже після прибуття на підконтрольну українському уряду територію (перейшовши КПВВ на лінії розмежування або пункт пропуску на кордоні з РФ), громадяни можуть звернутися по допомогу на гарячі телефонні лінії (зв'язуватися за номером, що відповідає тій області, в якій людина перебуває).

"У телефонному режимі ви маєте повідомити на гарячу лінію оперативної чергової служби цивільного захисту своє місце перебування (КПВВ, населений пункт, інші орієнтири, або дані геолокації) та конкретизувати, якої саме допомоги потребуєте. Чергові гарячих ліній проінструктують вас, як діяти, куди рухатися, якщо йдеться про самостійне прибуття до місця тимчасово надання житла, пункту харчування чи надання медичної допомоги", - інформують у міністерстві.

Номери гарячих ліній служби цивільного захисту: Луганська область 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00; Донецька область – 062-645-82-82, 050-347-90-70; Харківська область – 057-700-30-90.

У відомстві зазначають, що також існують неурядові організації, які теж можуть допомогти переміщеним з окупованих територій. Зокрема, це "Восток SOS": 068-220-43-37, 095-397-98-48, 093-923-14-86 (також можна заповнити онлайн-форму на отримання допомоги), "Донбас SOS": 080-030-91-10 (надає інформаційну та юридичну допомогу переселенцям і цивільному населенню на непідконтрольних територіях); "Право на захист": 099-507-50-90, 068-507-50-90, 093-507-50-90 (офіси є в Сєвєродонецьку, Слов'янську, Бахмуті, Маріуполі, Кураховому, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові); гуманітарна місія "Пролісок": 093-202-22-32 (допомагає з речами першої необхідності та юридичними консультаціями); Данська рада з питань біженців: 080-021-31-03 (допомагає в гуманітарних питаннях, пов'язаних із перетином лінії розмежування); "Червоний хрест" в Україні: Луганська обл. – 050-267-43-57; Донецька обл. – 050-450-69-90, 062-646-03-33.

Раніше віцепрем'єр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляла про те, що уряд України затвердив план гуманітарного реагування з евакуації громадян з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на випадок ескалації бойових дій, а також закликала жителів ОРДЛО виїжджати на підконтрольну українському уряду територію.