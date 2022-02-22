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18:12 22.02.2022

Путін підписав закони про ратифікацію договорів про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між РФ і "ДНР"/"ЛНР"

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Путін підписав закони про ратифікацію договорів про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між РФ і "ДНР"/"ЛНР"

Президент РФ Володимир Путін підписав закони про ратифікацію договорів про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу між РФ і "ДНР" і "ЛНР".

Відповідні документи розміщено на сайті Кремля.

Договори передбачають укладення окремих договорів у різних сферах - від військової та науково-технічної до соціальної.

Тексти двосторонніх договорів передбачають "спільну з Росією охорону кордонів і можливість використання військових баз і військової інфраструктури".

Також прямо прописується, що кожна зі сторін надаватиме іншій стороні право будівництва, використання та вдосконалення її збройними силами військової інфраструктури та військових баз (об'єктів) на своїй території.

Згідно з пояснювальними записками до ратифікаційних законів, договори створюють правове підґрунтя для перебування на території "ДНР"/"ЛНР" російських військових формувань.

Теги: #путін #закони #агресія_рф #ордло
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