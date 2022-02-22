Україна попросила Велику Британію надати додаткове оборонне озброєння - Кулеба

Україна у вівторок, 22 лютого, вранці попросила Велику Британію надати додаткове оборонне озброєння, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Сьогодні вранці я надіслав листа на адресу міністра закордонних справ Великої Британії з проханням про надання додаткового оборонного озброєння Україні. З таким же проханням сьогодні я буду звертатися до своїх співрозмовників у Сполучених Штатах. Оскільки Україна наразі не є членом жодного об'єднання колективної безпеки і, по суті, на жаль, наша держава не має гарантій безпеки, то найкращою нашою гарантією буде дипломатія та армія", - сказав Кулеба на брифінгу у Вашингтоні у вівторок.

Він запевнив, що Україна мобілізовуватиме весь світ для того, щоб отримати все необхідне для зміцнення її обороноздатності.