Події

17:48 22.02.2022

На Донбасі один боєць ЗСУ дістав поранення та ще один бойову травму

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На Донбасі один боєць ЗСУ дістав поранення та ще один бойову травму

Російські найманці вчинили 47 порушень режиму припинення вогню від початку доби, один український військовий дістав поранення, ще один – бойове травмування, повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил (ООС).

"Станом на 17:00 22 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні у Facebook у вівторок.

Зокрема, російські найманці обстріляли чотири рази Щастя, Маріуполь, Гнутове, тричі Широкине, Мар'їнку, п'ять разів Водяне та Новотроїцьке, двічі Трьохізбенку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з артилерії калібру 122 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Крім того, двічі російські найманці обстріляли Зайцеве, Нью-Йорк, Кримське, Станицю Луганську та Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

"Унаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та перебуває в лікувальному закладі. Стан здоров'я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування", - повідомили у штабі ООС.

 

Теги: #зсу #поранення #обстріли #оос
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