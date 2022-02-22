На Донбасі один боєць ЗСУ дістав поранення та ще один бойову травму

Російські найманці вчинили 47 порушень режиму припинення вогню від початку доби, один український військовий дістав поранення, ще один – бойове травмування, повідомили у пресцентрі Операції об'єднаних сил (ООС).

"Станом на 17:00 22 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні у Facebook у вівторок.

Зокрема, російські найманці обстріляли чотири рази Щастя, Маріуполь, Гнутове, тричі Широкине, Мар'їнку, п'ять разів Водяне та Новотроїцьке, двічі Трьохізбенку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з артилерії калібру 122 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Крім того, двічі російські найманці обстріляли Зайцеве, Нью-Йорк, Кримське, Станицю Луганську та Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

"Унаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та перебуває в лікувальному закладі. Стан здоров'я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування", - повідомили у штабі ООС.