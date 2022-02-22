Події

13:41 22.02.2022

Позачергове засідання Євроради, присвячене наслідкам визнання РФ так званих Л/ДНР, розпочнеться о 17:00

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Позачергове засідання Євроради, присвячене наслідкам визнання РФ так званих Л/ДНР, розпочнеться о 17:00

Позачергове засідання Європейської Ради з питань закордонних справ, присвячене розвитку подій в Україні, спричиненому визнанням Росією так званих Донецької та Луганської народних республік і введенням російських військ на українську територію, розпочнеться о 17:00 вівторка (київський час).

Відповідне оголошення зробив представник Європейської Комісії Ерік Мамер на брифінгу.

"Позачергове засідання міністрів закордонних справ, на якому буде розглянуто ситуацію в Україні, розпочнеться о 16:00 (за Києвом о 17.00 – ІФ). Засідання відбудеться під головуванням високого представника Жозепа Борреля", - оголосив він.

Мамер також анонсував пресконференцію, яка відбудеться після завершення засідання.

Теги: #агресія_рф #єврорада
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