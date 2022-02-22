Події

13:19 22.02.2022

Процес сертифікації "Північного потоку 2" зупинено - Шольц

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Процес сертифікації "Північного потоку 2" зупинено - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що зупинив процес сертифікації "Північного потоку 2".

"Сьогодні я попросив федеральне міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства (ІФ – німецький регулятор) доповідь щодо гарантування енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, але це необхідний крок, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газопроводу. Без цієї сертифікації "Північний потік 2" не може бути запущено", - сказав канцлер ФРН.

Теги: #сертифікація #агресія_рф #північний_потік_2 #шольц
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