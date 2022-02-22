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13:04 22.02.2022

"ДНР" і "ЛНР" визнано у межах, у яких вони були проголошені та існують - Пєсков

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"ДНР" і "ЛНР" визнано у межах, у яких вони були проголошені та існують - Пєсков

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков відповів на запитання про те, в яких межах було визнано Росією суверенними "ЛНР" та "ДНР".

Питання про те, чи йдеться про визнання в поточних, фактичних межах чи в колишніх адміністративних межах цих республік, було поставлено Пєскову під час його спілкування з журналістами у вівторок.

"(Визнано) у тих межах, у яких вони себе проголошували. Коли ці дві республіки були проголошені", - сказав Пєсков.

У нього уточнили, чи охоплюють ці межі Маріуполь.

"Мені нічого додати. У тих межах, у яких вони існують і були проголошені. І були проголошені, і існують", - сказав Пєсков.

Йому було поставлено запитання, чи означає, що "ДНР" і "ЛНР" визнано "в нинішніх межах".

"Додати мені нічого до цього", - сказав Пєсков.

Теги: #рф #кордони #пєсков #ордло
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