Події

12:28 22.02.2022

Погода на зимових курортах: прохолодно, похмуро, зі сніжком

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Погода на зимових курортах: прохолодно, похмуро, зі сніжком

Погода в українських Карпатах усе ще сприятлива для різноманітного активного відпочинку та тривалих неквапливих прогулянок — дрібний сніг падає періодично, вітру майже немає, а очі не сліпить яскраве сонце.

Погода в Буковелі

Денна температура в Буковелі сприяє тому, щоб освоїти нову трасу або полоскотати нерви на родельбані. Вдень термометри показуватимуть близько 0 °С, лише 27 та 28 лютого можливе зниження температури до -3 °С. Уночі в Буковелі очікуються помірні морози — до -6–9 °С. Погода в Карпатах на цьому тижні практично безвітряна: швидкість вітру зрідка перевищуватиме 2 м/с, лише 3 березня можливе підвищення цього показника до 4,3 м/с. Невеликий сніг падатиме приблизно через день, найчастіше вночі, ввечері або зранку. Висота снігового покриву на курорті сягає близько 70 см.

Погода в Славському

Небо над Славським, як і раніше, майже постійно закривають хмари. Проте частота опадів знизилася, днів без дощів та снігопадів стає дедалі більше. Так, за даними Sinoptik.ua, дрібний сніг очікується 23, 24, 26 та 27 лютого, а також 3 березня. Висота снігового покриву становить лише близько 10 см. Уночі прогнозуються слабкі морози — -2–5 °С, удень — плюсова температура (+1–4 °С). Загалом погода на цьому тижні буде комфортною, зі слабким вітром (не більше 5 м/с) та численними «віконцями» без опадів.

Погода на Драгобраті

Цього тижня на високогірному українському курорті вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 °С до -3 °С, уночі можливі помірні морози до -8–9 °С. Вітер переважно слабкий, близько 2 м/с. Погода продовжує бути похмурою, опади очікуються, але не щодня. Іноді падатиме дрібний сніг, тому висота снігового покриву все ще зростає і становить тут 270 см. Перші весняні дні, за даними Sinoptik.ua, минуть без опадів.

Сніголавинна обстановка

Наразі значна сніголавинна небезпека спостерігається лише в Івано-Франківській та Закарпатській (у східній частині) областях. Тут лавини можуть сходити з гір навіть за невеликих навантажень. На решті території Карпатського високогір'я сніг закріплений добре.




 

 

Теги: #погода #синоптик
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