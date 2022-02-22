Події

10:07 22.02.2022

Укрдержархів ініціюватиме впровадження санкцій за співпрацю з так званими державними архівами "Л/ДНР"

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Укрдержархів ініціюватиме впровадження санкцій за співпрацю з так званими державними архівами "Л/ДНР"

 Голова Державної архівної служби Анатолій Хромов заявляє, що відомство ініціюватиме внесення до санкційного списку юридичних та офіційних осіб, які співпрацюватимуть із так званими державними архівами "Л/ДНР".

"Будь-яку юридичну та офіційну особу, яка співпрацюватиме з так званими державними архівами "Л/ДНР", ми ініціюватимемо внесення до санкційного списку. Це обов'язковий мінімум", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Крім того, він повідомив, що на сьогодні на фінальній стадії узгодження, а також на розгляді уряду є декілька ініціатив відомства з протистояння агресії Росії в архівній справі.

 

Теги: #санкції #агресія_рф #укрдержархів
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