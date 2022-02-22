Укрдержархів ініціюватиме впровадження санкцій за співпрацю з так званими державними архівами "Л/ДНР"

Голова Державної архівної служби Анатолій Хромов заявляє, що відомство ініціюватиме внесення до санкційного списку юридичних та офіційних осіб, які співпрацюватимуть із так званими державними архівами "Л/ДНР".

"Будь-яку юридичну та офіційну особу, яка співпрацюватиме з так званими державними архівами "Л/ДНР", ми ініціюватимемо внесення до санкційного списку. Це обов'язковий мінімум", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Крім того, він повідомив, що на сьогодні на фінальній стадії узгодження, а також на розгляді уряду є декілька ініціатив відомства з протистояння агресії Росії в архівній справі.