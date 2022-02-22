Події

09:28 22.02.2022

Російські найманці за дві години шість разів обстріляли українські позиції, втрат немає - штаб ООС

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Російські найманці за дві години шість разів обстріляли українські позиції, втрат немає - штаб ООС

Російські найманці шість разів порушили режим тиші на Донбасі з 7:00 до 9:00 вівторка, усі шість разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомив прессекретар Операції об'єднаних сил Павло Ковальчук на онлайн-брифінгу у вівторок уранці, з опівночі до 9:00 противник дев'ять разів обстріляв українські позиції з використанням артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає. Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози ворога", - повідомив він.

Раніше у штабі ООС повідомили про три порушення режиму тиші на сході України з початку доби станом на 7:00 вівторка. Отже, шість із дев'яти обстрілів відбувалися вже після 7:00.

 

Теги: #зсу #обстріли #оос
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