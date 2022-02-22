Події

07:53 22.02.2022

Велика Британія розглядає питання щодо нарощування військової допомоги Україні

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Велика Британія розглядає питання щодо нарощування військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній бесіді з українським президентом Володимиром Зеленським обіцяв розглянути можливості збільшення військової допомоги Україні, повідомив офіс прем'єра.

"Прем'єр-міністр(...) заявив, що розгляне можливість направлення подальшої оборонної допомоги Україні на прохання українського уряду", йдеться у повідомленні.

Джонсон заявив про "серйозну стурбованість" подіями в регіоні, і сказав Зеленському, що, на його думку, "вторгнення є реальною можливістю найближчими годинами і днями".

У повідомленні водночас наголошується, що сторони згодні з тим, що "Захід має підтримати Україну у разі вторгнення, але має продовжувати добиватися дипломатичного рішення до останньої можливої секунди".

Прем'єр засудив визнання т.зв. "Л/ДНР", заявивши, що "цей крок зробив Мінські домовленості і процес нездійсненними". Він додав, що Велика Британія "вже взаємодіє з партнерами з цього питання", і Лондон порушуватиме його в РБ ООН та ОБСЄ.

Він повідомив Зеленському, що Велика Британія "вже розробила санкції проти тих, хто причетний до порушення територіальної цілісності України, і що ці заходи набудуть чинності завтра (у вівторок – ІФ)".

Офіс глави уряду повідомив також, що Джонсон запланував на ранок вівторка засідання надзвичайного комітету "Кобра" щодо ситуації навколо України.

 

 

Теги: #президент #україна #британія #премєр
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