Події

07:32 22.02.2022

Кулеба: Від реакції світової спільноти та від запровадження санкцій проти РФ залежать подальші її кроки

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Кулеба: Від реакції світової спільноти та від запровадження санкцій проти РФ залежать подальші її кроки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що від реакції світової спільноти та від запровадження санкцій проти Російської Федерації залежать її подальші кроки.

"Зараз світові столиці не сплять, незалежно від часового поясу. Узгоджуються характеристики та послідовність упровадження санкцій. Україна зазначає: від реакції світу залежать подальші дії РФ. Росія має переконатися, що коли світ говорить про санкції, він справді готовий їх застосувати", - написав Кулеба у мікроблозі Тwitter у ніч на вівторок.

Він також зазначив, що в телефонній розмові з канадським главою МЗС Мелані Жолі обговорив обсяг і процес запровадження санкцій проти Росії за її протиправні дії.

"Канада твердо стоїть на боці України не лише у словах, а й у діях", - наголосив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Канада готується запровадити економічні санкції за визнання Росією так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки", повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

 

 

 

Теги: #рф #світ #реакція
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