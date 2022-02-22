Американські дипломати, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні - Блінкен

Американські дипломати, які нещодавно переїхали з Києва до Львова, ночуватимуть у Польщі, але продовжать свою роботу в Україні, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг", - написав Блінкен у мікроблозі Тwitter.