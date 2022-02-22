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07:12 22.02.2022

США 23 лютого вживуть додаткових обмежувальних заходів щодо РФ через визнання т.зв. "ЛНР" та "ДНР"

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США 23 лютого вживуть додаткових обмежувальних заходів щодо РФ через визнання т.зв. "ЛНР" та "ДНР"

США вживуть додаткових обмежувальних заходів щодо РФ через визнання так званих "ЛНР" та "ДНР", заявила постійний голова США в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Лінда Томас-Грінфілд.

"Президент Байден випустив указ сьогодні, який заборонить інвестиції, торгівлю та фінансування так званих "ЛНР" та "ДНР". Завтра США вживуть додаткових заходів для того, щоб притягнути Росію до відповідальності за серйозне порушення міжнародного права та суверенітету України та її територіальної цілісності", - заявила постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в ніч на вівторок, зазначивши, що "наслідки для РФ будуть серйозними через розрив Путіним в односторонньому порядку Мінських домовленостей".

Про конкретні види обмежувальних заходів щодо РФ не повідомлялося.

Як повідомлялося, у ніч на 22 лютого президент США Джозеф Байден видав указ про блокування майна певних осіб та заборону певних угод у зв'язку з визнанням Росією самопроголошених Донецькою та Луганською "народних республік".

Указом забороняються інвестиції у т.зв. "Л/ДНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг або технологій із цих регіонів.

 

 

 

Теги: #сша #україна #росія #санкції
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