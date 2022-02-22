Найвище керівництво Латвії закликало до запровадження економічних санкцій проти РФ - заява

Керівництво Латвії - президент, голова Сейму, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ виступили із спільною заявою, в якій закликали міжнародне співтовариство запровадити жорсткі економічні санкції для Росії за рішення визнати так звані "ЛНР" та "ДНР".

Текст заяви оприлюднено на сайті Міністерства закордонних справ республіки.

"Ухвалене президентом Російської Федерації рішення про визнання незалежності Луганської та Донецької територій України, непідконтрольних уряду, є продовженням наступу на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, яке розпочалося у 2014 році з незаконної зміни кордонів у Європі. Грубо порушуючи міжнародне право, під сфабрикованим приводом і поширюючи неправдиву інформацію, Росія прагне спровокувати зміну політичного керівництва та зовнішньополітичного курсу України насильницькими методами", - йдеться в заяві.

У зв'язку з цим, Латвія, "категорично засуджуючи дії Росії, закликає міжнародне співтовариство вжити найрішучіших заходів, щоб зупинити російську агресію та запропонувати допомогу Україні". "Ми закликаємо міжнародне співтовариство до дії шляхом запровадження жорстких економічних санкцій проти Російської Федерації та осіб, відповідальних за посягання на державність України", - заявили лідери Латвії.

Вони вважають, що агресія Росії проти України та присутність російських збройних сил у Білорусі, що зростають, "неминуче нададуть довгострокового негативного впливу на загальну безпекову ситуацію в Європі". Це вимагає відповідних дій НАТО щодо зміцнення безпеки та оборони на східному фланзі Альянсу. "Ми, президент, спікер Сейму, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Латвії, від імені народу Латвії солідарні з українським народом і пропонуємо свою непохитну підтримку свободі, суверенітету та територіальній цілісності", - йдеться у заяві.