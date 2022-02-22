Блінкен: Визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" є явною атакою на суверенітет і територіальну цілісність України

Визнання Росією "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" є явною атакою на суверенітет і територіальну цілісність України, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми рішуче засуджуємо рішення президента Путіна визнати так звані Донецьку та Луганську народні республіки "незалежними". Як ми сказали, коли Дума вперше звернулася з проханням: це рішення є повною відмовою від зобов'язань Росії згідно з Мінськими угодами, прямо суперечить заявленій Росією відданості дипломатії та є явною атакою на суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в заяві Блінкена, оприлюдненій на сайті Держдепу США в понеділок.

Він наголосив, що держави мають зобов'язання не визнавати нову "державу", створену шляхом погрози силою або її застосування, а також зобов'язання не порушувати кордони іншої держави.

"Рішення Росії є ще одним прикладом кричущої неповаги президента Путіна до міжнародного права та норм", - вважає держсекретар США.

Блінкен звернув увагу на те, що президент США Джо Байден підпише указ, який забороняє всі нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або на території "Донецької та Луганської народних республік" України.

"Ми і далі координуватимемося з Україною та нашими союзниками й партнерами, щоб зробити відповідні кроки у відповідь на цю неспровоковану та неприйнятну дію Росії. Цей указ спрямований на те, щоб не дати Росії отримати вигоду від цього кричущого порушення міжнародного права. Він не спрямований проти народу України чи уряду України і дасть змогу продовжити гуманітарну та іншу пов'язану діяльність у цих регіонах", - пояснив він.

Блінкен наголосив, що підтримка США суверенітету і територіальної цілісності України, а також уряду та народу України є непохитною.

"Разом із нашими українськими партнерами ми рішуче засуджуємо заяву президента Путіна", - йдеться в заяві Блінкена.