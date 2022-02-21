Події

23:50 21.02.2022

Чинний голова ОБСЄ закликав РФ утриматися від будь-якого військового втручання

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Чинний голова ОБСЄ закликав РФ утриматися від будь-якого військового втручання

Чинний голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау закликав РФ утриматися від будь-якого військового втручання для реалізації рішення про визнання так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

"Стосовно рішення президента Путіна, ми висловлюємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Ми закликаємо Росію утриматися від будь-якого військового втручання для реалізації цього сумного рішення і враховувати довгострокові наслідки для міжнародних відносин", - написав Рау в Тwitter у понеділок.

 

 

 

Теги: #обсє #заклик
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