Події

23:29 21.02.2022

Макрон закликав до точкових європейських санкцій у відповідь на визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР", просить скликати РБ ООН - комюніке

1 хв читати
Макрон закликав до точкових європейських санкцій у відповідь на визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР", просить скликати РБ ООН - комюніке

Президент Франції Емманюель Макрон засудив рішення Росії визнати незалежність так званих "ЛДНР", закликавши до проведення екстреного засідання РБ ООН та до точкових європейських санкцій, йдеться у комюніке Єлисейського палацу.

"Він (Макрон - ІФ) вимагає проведення екстреного засідання РБ ООН, а також ухвалення точкових європейських санкцій", - зазначається в заяві.

У комюніке наголошується, що рішення про визнання так званих "ЛДНР", з погляду Франції, є "порушенням з боку Росії міжнародних зобов'язань та суверенітету України".

 

 

Теги: #президент #росія #санкції #франція
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:56 21.02.2022
Збройним силам РФ доручено забезпечити у "ДНР" та "ЛНР" функції з підтримання миру

Збройним силам РФ доручено забезпечити у "ДНР" та "ЛНР" функції з підтримання миру

23:25 21.02.2022
Порошенко закликав Захід негайно запровадити санкції проти Путіна та його оточення

Порошенко закликав Захід негайно запровадити санкції проти Путіна та його оточення

23:22 21.02.2022
Британія у вівторок оголосить про нові санкції проти Росії

Британія у вівторок оголосить про нові санкції проти Росії

22:28 21.02.2022
Генсек НАТО Столтенберг: Донецьк і Луганськ – це Україна. РФ підриває територіальну цілісність країни та створює привід для вторгнення

Генсек НАТО Столтенберг: Донецьк і Луганськ – це Україна. РФ підриває територіальну цілісність країни та створює привід для вторгнення

22:10 21.02.2022
Високий представник ЄС Боррель: Визнання Путіним "ДНР" і "ЛНР" - порушення територіальної цілісності України та Мінських домовленостей

Високий представник ЄС Боррель: Визнання Путіним "ДНР" і "ЛНР" - порушення територіальної цілісності України та Мінських домовленостей

22:09 21.02.2022
Борис Джонсон назвав визнання Росією т. зв. ДНР і ЛНР порушенням суверенітету України

Борис Джонсон назвав визнання Росією т. зв. ДНР і ЛНР порушенням суверенітету України

22:08 21.02.2022
Прем'єр Польщі: Визнання РФ т. зв. ДНР і ЛНР - це акт агресії проти України, на який необхідно відповісти негайними санкціями

Прем'єр Польщі: Визнання РФ т. зв. ДНР і ЛНР - це акт агресії проти України, на який необхідно відповісти негайними санкціями

21:51 21.02.2022
Путін підписав указ про визнання т. зв. ЛНР/ДНР

Путін підписав указ про визнання т. зв. ЛНР/ДНР

20:35 21.02.2022
Макрон скликав Раду безпеки Франції для обговорення ситуації навколо України

Макрон скликав Раду безпеки Франції для обговорення ситуації навколо України

20:13 21.02.2022
Путін поінформував Макрона та Шольца, що підпише указ про визнання т.зв. "ДНР/ЛНР" – Кремль

Путін поінформував Макрона та Шольца, що підпише указ про визнання т.зв. "ДНР/ЛНР" – Кремль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США у координації з партнерами вдадуться до кроків у відповідь на визнання РФ "ДНР" та "ЛНР"

Збройним силам РФ доручено забезпечити у "ДНР" та "ЛНР" функції з підтримання миру

РНБО України розглянула ситуацію на кордоні, засідання не закрито

Британія у вівторок оголосить про нові санкції проти Росії

Байден незабаром видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині "ДНР" та "ЛНР"

ОСТАННЄ

США у координації з партнерами вдадуться до кроків у відповідь на визнання РФ "ДНР" та "ЛНР"

Чинний голова ОБСЄ закликав РФ утриматися від будь-якого військового втручання

РНБО опрацьовує документи, позицію щодо визнання РФ "ЛНР" та "ДНР" озвучить Зеленський

Разумков: Рада має негайно зібратися і дати відповідь на рішення Путіна про визнання так званих "ЛДНР"

РНБО України розглянула ситуацію на кордоні, засідання не закрито

Генсек Ради Європи засудила визнання Росією так званих "ЛНДР"

Президент Молдови засудила визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

Фінляндія та Румунія засудили визнання РФ "ЛНР" і "ДНР"

Байден незабаром видасть указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині "ДНР" та "ЛНР"

Україна закликає, щоб коаліція не дозволила РФ розпочати третю світову війну

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА