Макрон закликав до точкових європейських санкцій у відповідь на визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР", просить скликати РБ ООН - комюніке

Президент Франції Емманюель Макрон засудив рішення Росії визнати незалежність так званих "ЛДНР", закликавши до проведення екстреного засідання РБ ООН та до точкових європейських санкцій, йдеться у комюніке Єлисейського палацу.

"Він (Макрон - ІФ) вимагає проведення екстреного засідання РБ ООН, а також ухвалення точкових європейських санкцій", - зазначається в заяві.

У комюніке наголошується, що рішення про визнання так званих "ЛДНР", з погляду Франції, є "порушенням з боку Росії міжнародних зобов'язань та суверенітету України".