Прем'єр Польщі: Визнання РФ т. зв. ДНР і ЛНР - це акт агресії проти України, на який необхідно відповісти негайними санкціями

Визнання Росією т.зв. ДНР і ЛНР - це акт агресії проти України, на який необхідно відповісти однозначною відповіддю у вигляді негайних санкцій, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Рішення про визнання самопроголошених "республік" є остаточною відмовою від діалогу та грубим порушенням міжнародного права. Це акт агресії проти України, на який необхідно відповісти однозначною відповіддю у вигляді негайних санкцій. Це єдина мова, яку розуміє Путін. Я закликаю до термінового скликання Європейської Ради з цього питання", - написав він у Twitter.