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22:08 21.02.2022

Прем'єр Польщі: Визнання РФ т. зв. ДНР і ЛНР - це акт агресії проти України, на який необхідно відповісти негайними санкціями

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Прем'єр Польщі: Визнання РФ т. зв. ДНР і ЛНР - це акт агресії проти України, на який необхідно відповісти негайними санкціями

Визнання Росією т.зв. ДНР і ЛНР - це акт агресії проти України, на який необхідно відповісти однозначною відповіддю у вигляді негайних санкцій, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Рішення про визнання самопроголошених "республік" є остаточною відмовою від діалогу та грубим порушенням міжнародного права. Це акт агресії проти України, на який необхідно відповісти однозначною відповіддю у вигляді негайних санкцій. Це єдина мова, яку розуміє Путін. Я закликаю до термінового скликання Європейської Ради з цього питання", - написав він у Twitter.

 

Теги: #рф #україна #польща #санкції
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