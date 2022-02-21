Освітній процес у школах підконтрольної частини Луганської та Донецької областей продовжується - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що освітній процес у навчальних закладах, розташованих на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей, продовжується.

"Інформую щодо діяльності закладів освіти на лінії розмежувань у Донецькій і Луганській областях. Наразі інформаційне поле сповнене різними тривожними повідомленнями. Не всі вони відповідають дійсності, а більшість взагалі створено з метою нагнітання ситуації та дестабілізації нашої держави. З'явилися також фейкові пости в анонімних Telegram-каналах про буцімто заплановані заходи з евакуації українців", - написав Шкарлет у Telegram-каналі.

У зв'язку з цим міністр повідомив, що освітній процес у навчальних закладах, розташованих на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей, продовжується. Він наголосив, що Міносвіти перебуває на постійному зв'язку з департаментами освіти зазначених областей.

Станом на 21 лютого 2022 року в Донецькій області 41 заклад дошкільної освіти (понад 3 тис. дітей) та 49 шкіл (понад 12 тис. учнів), розташовані поблизу лінії розмежування, продовжують організовувати освітній процес. У звичайному режимі працюють 19 дитячих садків та 15 шкіл (приблизно 4 тис. учнів). Ще 21 дитячий садок (1,7 тис. дітей) та 19 шкіл (понад 6 тис. учнів) працюють дистанційно через епідеміологічну ситуацію.

Водночас через погіршення безпекової ситуації в дистанційному форматі працюють 15 шкіл (понад 2 тис. учнів), а один заклад дошкільної освіти (98 дітей) не працює.

У Луганській області у звичному режимі працюють усі заклади дошкільної освіти (19 дитячих садків, майже 1 100 дітей) та 25 закладів загальної середньої освіти (понад 5 тис. учнів), розташовані ближче до лінії розмежування.

У зв'язку із загостренням безпекової ситуації переведено на дистанційне навчання 17 закладів загальної середньої освіти Щастинського району Луганської області (понад 3,5 тис. учнів).

"Прошу всіх батьків зберігати спокій, адже діти відчувають вашу тривогу найбільше", - написав міністр.