Путін: Рішення щодо визнання "ЛНР" і "ДНР" буде ухвалено сьогодні

Президент РФ Володимир Путін заявив, що рішення щодо визнання незалежності так званих ДНР і ЛНР буде ухвалено в понеділок.

"Я вашу думку почув, рішення буде ухвалено сьогодні", - сказав Путін на нараді Радбезу РФ після того, як вислухав думки членів Ради безпеки, зокрема прем'єра РФ Михайла Мішустіна, глав МЗС, Міноборони, ФСБ, СЗР, МВС та Росгвардії, спікерів обох палат парламенту, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва та секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева.

Виступаючі учасники засідання фактично одностайно висловилися за визнання незалежності так званих ДНР і ЛНР.