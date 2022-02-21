Путін: Ми не говоримо про входження "ЛНР"/"ДНР" до складу РФ, обговорюємо незалежність

Питання входження "ЛНР" і "ДНР" до складу Росії не обговорюється, заявив президент РФ Володимир Путін.

У понеділок під час позачергового засідання Ради безпеки РФ глава СЗР Сергій Наришкін заявив, що підтримує "пропозицію про входження "Донецької та Луганської народних республік" до складу РФ".

"Ми про це не говоримо. Ми цього не обговорюємо", - сказав Путін.

"Ми говоримо про визнання їхньої незалежності чи ні", - наголосив глава держави.

"Так, я підтримую пропозицію про визнання незалежності", - заявив Наришкін.