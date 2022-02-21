У РФ говорять про визнання незалежності "Л/ДНР" у межах Луганської та Донецької областей

Глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив на засіданні Ради безпеки РФ про необхідність визнання незалежності так званих Л/ДНР у межах Луганської та Донецької областей України.

"Однозначно необхідно визнавати ці республіки, їхню правосуб'єктність, але я хотів би внести поправку - визнавати в тих адміністративних межах, в яких ці республіки та народи цих республік перебували до окупації Збройними силами України, саме від Маріуполя і закінчуючи тими історичними межами", - сказав він у понеділок на засіданні Ради безпеки РФ.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ з міжнародних справ В'ячеслав Ніконов. "Це насправді дуже цікаве питання. Зрозуміло, що не в тих межах, у яких наразі існує "ЛНР" та "ДНР", з урахуванням окупації значної частини Донецької та Луганської областей українськими військами. Тут може бути справді варіант адміністративної межі", - сказав Ніконов в ефірі телеканалу "Россия-24" (ВДТРК).

Ніконов також вважає, що президент Росії ухвалить рішення про визнання "Л/ДНР", потім Москва може укласти з Луганськом та Донецьком комплекс міждержавних угод, куди увійдуть і військові питання.

"Я впевнений, що це буде договір про дружбу та співпрацю, про всеосяжне партнерство, договори про економічну взаємодію, про використання рубля, ймовірно, на території "Л/ДНР" і, звісно, там будуть, особливо у нинішній ситуації, і військові статті", - сказав він.