Мінкультури розробило порядок визначення меж історичних ареалів у населених пунктах

Міністерство культури та інформаційної політики розробило порядок визначення меж і режимів використання історичних ареалів населених пунктів.

Відповідний проєкт постанови уряду оприлюднено на сайті міністерства.

Документ передбачає затвердження порядків розроблення науково-проєктної документації визначення меж історичних ареалів, а також режимів використання таких територій. Пропонується також затвердити обмеження господарської діяльності в історичних ареалах.

Крім того, передбачається, що раніше затверджена науково-проєктна документація щодо визначення меж і режимів використання історичних ареалів зберігає чинність і потребує приведення у відповідність до нових вимог протягом п'яти років.

Мінкультури також буде доручено до 1 січня 2030 року забезпечити розроблення й затвердження науково-проєктної документації щодо визначення меж історичних ареалів населених місць, де такі межі ще не визначено.