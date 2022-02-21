Події

17:18 21.02.2022

Кількість порушень режиму тиші на Донбасі зросла до 32, двох військовослужбовців поранено

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Кількість порушень режиму тиші на Донбасі зросла до 32, двох військовослужбовців поранено

Станом на 16:00 21 лютого з боку російських найманців у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 32 порушення режиму припинення вогню, 31 із яких - із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння, повідомляє Міністерство оборони України.

"У період із 12:00 до 16:00 21 лютого 2022 року в районі проведення Операції об'єднаних сил російсько-окупаційні війська здійснили 15 обстрілів по цивільних об’єктах у населених пунктах Щастя, Тарамчук, Павлопіль, Піски, Новотроїцьке, Авдіївка, Верхньоторецьке, Зайцеве, Луганське, Лопаскине, Троїцьке", - зазначається у повідомленні.

Унаслідок обстрілу населеного пункту Щастя було пошкоджено високовольтні лінії ЛуТЕС - Щастя, ЛуТЕС - Новоайдар, ЛуТЕС - Чехірове, трансформаторну підстанцію ПС "Щастя", а також відбулася зупинка Луганської теплоелектростанції. Без електроенергії залишилось приблизно 7300 мирних жителів. Знеструмлено населені пункти Передільське, Старий Айдар, Кряківка, Трьохізбенка.

Під час обстрілу КПВВ "Щастя" також було пошкоджено головний тепловий колектор Щастинської теплоелектростанції. З метою усунення витоку теплої води подачу опалення до населеного пункту Щастя призупинено до закінчення обстрілів та ліквідації пошкоджень.

Унаслідок обстрілу поблизу Щастинської ТЕС пошкоджено склад паливно-мастильних матеріалів, де зберігається 14 тонн дизельного палива та мастил, що призвело до його займання.

Постраждалих серед цивільного населення немає. Пошкодження житлових будинків не зафіксовано.

Вогонь вели з артилерійських систем калібрів 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також було задіяно безпілотні літальні апарати для скидання пострілів ВОГ-17.

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав бойове травмування. Стан його здоров'я - задовільний. Ще один військовослужбовець зазнав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі. Стан його здоров'я важкий. Обом військовослужбовцям надано необхідну медичну допомогу та проведено евакуацію до лікувальних закладів.

Раніше, станом на 12:00, повідомлялося про 21 порушення режиму тиші та одного пораненого військовослужбовця.

Теги: #ситуація #оос
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