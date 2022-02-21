РФ сконцентрувала біля кордонів України 147 тис. військових, відведення військ не спостерігається - глава Міноборони

Росія сконцентрувала поблизу кордонів України 147 тис. військових, відведення військ не спостерігається, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми спостерігаємо за російськими підрозділами, які на сьогодні налічують 127 тис. осіб наземного компонента, з морською та авіаційною компонентою - 147 тис. осіб. Ми не бачимо відведення і не говоримо про зменшення кількості, оскільки ті частини, які зараз у русі, можуть бути дуже швидко повернуті до попередніх місць або перекинуті на іншу ділянку", - сказав Резніков на брифінгу в Києві в понеділок.

Він також додав, що Україна прогнозувала, що російські війська не залишать Білорусь після навчань.

"Бо їх везли з Далекого Сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертатися назад", - пояснив Резніков.

За його словами, також не стали сюрпризом і раптові навчання у Придністров'ї. "Ми вже вжили відповідних заходів реагування", - уточнив він.

Резніков розповів, що російські війська нині активно маневрують біля кордонів України, зокрема в тимчасово окупованому Криму, пересуваються кораблі Чорним та Азовським морями.