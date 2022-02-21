Події

10:54 21.02.2022

Військовий контингент США в Польщі може бути збільшено - польське МЗС

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Військовий контингент США в Польщі може бути збільшено - польське МЗС

У Польщі не виключають, що американську військову присутність у країні може бути збільшено, повідомив в ефірі Польського радіо заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

"Наразі ми ведемо переговори зі США не лише про те, як посилити обороноздатність Польщі, а й інших країн на східному фланзі НАТО. Цілком можливо, що на територію Польщі прибудуть чергові підрозділи армії США, хоча б на тимчасовій основі", - сказав він, не вдаючись у подробиці.

Раніше повідомлялося про перекидання до Польщі додаткового американського контингенту в рамках заходів щодо посилення східного флангу НАТО.

Теги: #сша #польща #військові
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