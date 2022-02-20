Події

20:34 20.02.2022

У центрі Одеси горить будівля коледжу

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У центрі Одеси горить будівля коледжу

В Одесі горить будівля коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, повідомило місцеве видання "Думська".

"Одеські рятувальники гасять пожежу на даху двоповерхової будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що на Успенській вулиці", – йдеться у повідомленні на сайті видання в неділю ввечері.

У ДСНС виданню повідомили, що є загроза розповсюдження вогню на сусідній будинок.

Площа пожежі – 200 кв. м. За даними ДСНС, будівля не експлуатується. Договір оренди давно припинено.

Організовано безперебійне постачання води на першому, другому та горищному поверхах.

 

 

 

Теги: #одеса #пожежа #коледж
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