У центрі Одеси горить будівля коледжу

В Одесі горить будівля коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, повідомило місцеве видання "Думська".

"Одеські рятувальники гасять пожежу на даху двоповерхової будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що на Успенській вулиці", – йдеться у повідомленні на сайті видання в неділю ввечері.

У ДСНС виданню повідомили, що є загроза розповсюдження вогню на сусідній будинок.

Площа пожежі – 200 кв. м. За даними ДСНС, будівля не експлуатується. Договір оренди давно припинено.

Організовано безперебійне постачання води на першому, другому та горищному поверхах.